Kerem Bürsin: "El amor puede salvarnos de los problemas y así podemos cambiar las cosas"

Conócete a ti mismo para que puedas comprender y valorar a los demás"

"Creo que amar es aceptar. En realidad, es muy simple. No hay ego". Así entiende Kerem Bürsin, el protagonista de 'Love is in the air', el amor, tal y como ha revelado en una entrevista concedida hace unas semanas a la edición turca de la revista 'Vogue'. Más sincero que nunca, el actor afirma que en el amor hay que ser generoso con el otro. Ese es el principio para cambiarlo todo. "El amor consiste en aceptar al otro tal como es. Si pensamos de esta manera, el amor también puede salvarnos de problemas. Y así podemos cambiar las cosas. Si amas, comienzas a ser constructivo. Te importa. No dañes a la otra persona en tu propio beneficio"

Sin embargo, para aceptar a la otra persona tal y como es lo primero es conocerse a uno mismo. Tan importante como estar conectado a un lugar es estar conectado con uno mismo. "Sabemos muy poco sobre nuestro cerebro y nuestro cuerpo. ¿Sabes lo que es bueno para ti? 'Tengo que hacerlo por lo que dicen'. Pero, ¿qué estas diciendo? Cuando te pierdes, otras cosas se pierden. Incluso las cosas más importantes de la vida", dice el actor, que no cree que pensar en uno mismo pueda ser entendido como un acto de egoísmo sino que es algo vital para poder entender a los demás y el mundo que nos rodea. "No es egoísta. Conócete y compréndete a ti mismo para que puedas comprender y valorar a los demás también".

La importancia de los recuerdos

Y de esas personas con las que comparte su vida, el actor guarda momentos inolvidables. Y lo hace por un motivo muy especial. "Los libros y las películas dicen que la vida pasa ante tus ojos como una tira de película antes de morir. Si esto es cierto, hay algo que hago. Cierro los ojos y me digo a mí mismo, 'este es el momento, grábalo y obsérvalo en los últimos instantes'. Tomo este tipo de fotografías con mi cerebro", ha contado el actor. "Cuando sales a tomar fotos, ves cosas que normalmente no ves. Salgo del 'yo', me dirijo a lo que me interesa. Veo la belleza y el valor de esa otra cosa".

