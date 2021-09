Kiraz les propone a Eda y Serkan que le den "un hermanito" en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

Kiraz pone en jaque a Eda y Serkan al proponerles que tengan otro hijo

¿Cómo saldrán de esta los protagonistas de 'Love is in the air'?

Este avance que te traemos en exclusiva es de esos que te hacen ser incapaz de no verlo en bucle. Te ponemos en contexto. El capítulo que se emitirá esta tarde a partir de las 17:50 horas arrancará con un momentazo entre Eda y Serkan, nuestra pareja turca favorita, que demuestra que sus caminos están cada vez más cerca. Y esta vez, la pequeña Kiraz ha sido la encargada de fraguar este esperadísimo intercambio de complicidad. ¿Es posible no ser adicto a 'Love is in the air'?

Tal y como puedes ver dándole al play al vídeo que abre esta noticia, todo comienza con un inocente dibujo de la hija de los personajes a los que dan vida Hande Erçel y Kermen Bürsin. En él aparecen los tres junto a la casa en la que están creando una atípica familia que esperemos termine en final feliz. Sin embargo, la presencia de otra personita causa extrañeza en Eda y Serkan.

Eda y Serkan, ¿padres de nuevo?

"Hay una persona más ahí", le plantean. Lo que jamás esperarían es que Kiraz les despejaría sus dudas asegurando que se trata de su "hermanito". Desconocedora de las tensiones hasta ahora insalvables entre sus padres, la pequeña creo que es posible que los protagonistas de 'Love is in the air' tengan otro hijo. Eda trata de convencerla de que eso es inviable, que "no es tan sencillo" que eso se produzca. Pero Serkan, con una ironía que busca tantear a la que fue el amor de su vida, parece querer seguirle el juego.

"¿Por qué no? Si lo quiere...", le dice a Eda, que está perpleja por la actitud del empresario. Un guante que la florista recoge con contundencia para evitar crear falsas ilusiones en Kiraz. "Cariño, no se puede hacer un hermanito tan facilmente. No todo el mundo necesita uno. No funciona de esa manera", le ha explicado. ¿Se terminará cumpliendo el deseo de la pequeña (y el de todos los fans de este fenómeno made in Turquía)? Ahora que estamos entrando en la recta final, todo puede pasar.

