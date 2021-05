Kerem Bürsim y Hande Erçel evidencian la buena relación que mantienen con sus familias tras confirmar su historia de amor

Su historia de amor tiene locos a sus fans. Lo que comenzó siendo la trama de una de las series turcas más vistas del momento, ‘Love is in the air’, ha terminado traspasando la pantalla. Hace tan solo unas semanas, Kerem Bürsin y Hande Erçel, los actores que dan vida a Serkan y Eda, confirmaban su relación tras ser pillados juntos en Maldivas, el destino paradisiaco en el que decidieron pasar sus vacaciones.