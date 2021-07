El padre de la actriz fue condenado por los abusos y está en prisión

Döngel ha solicitado la custodia legal de su hermana de 17 años

La actriz interpreta a Cerem en 'Love is in the air'

El 'caso Elmalı' ha conmocionado Turquía. Tras la liberación de una pareja que fue arrestada por presuntamente abusar sexualmente de dos niños en Antalya, han salido a la luz los casos de varios rostros conocidos que han sufrido abusos en su infancia. Melisa Döngel, conocida por su papel de Cerem en 'Love is in the air', ha sido uno de ellos. Según ha publicado Hürriyet, cuando era niña, la actriz sufrió abusos sexuales por parte de su padre, que actualmente está cumpliendo condena por estos hechos.

A diferencia de otras actrices muy populares en Turquía como Hafsanur Sancaktutan o Seray Kaya que sí han alzado su voz para contar su historia tras los acontecimientos de Antalya, la protagonista de 'Love is in the air' ha preferido no pronunciarse al respecto. Sin embargo no ha podido evitar que su caso salga a luz y trasciendan algunos datos como que tras lo ocurrido recibió tratamiento psicológico durante mucho tiempo para superar el trauma emocional.

Lucha por la custodia de su hermana

Aunque su padre está en prisión, la lucha de Döngel aún no ha terminado. Actualmente, la actriz de 21 años se encuentra en un complicado proceso judicial para hacerse con la custodia de su hermana pequeña de 17 años y evitar cualquier riesgo de que pase por la misma situación que ella. Sin embargo, no está siendo sencillo. El padre de la actriz que ha asegurado que Melisa consiguió la custodia alegando que 'llevaba una mala vida' ha exigido que enviaran a la menor con su esposa que vive en Rusia o que se la colocara bajo protección estatal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MelisaDöngel (@melisadongel)

La actuación: la forma de ayudar a los demás de Melisa Döngel

Tras lo ocurrido en su infancia, Melisa Döngel, que siempre había querido ser psicóloga, aterrizó en el mundo de la interpretación para poder salir adelante y empezar su nueva vida. Sin embargo, lo que encontró fue mucho más que un mero trabajo. La actriz descubrió en este mundo su auténtica pasión y otra forma de ayudar a los demás. "En realidad, nunca pensé en ser actriz pero la vida me llevó a actuar. Cuando me involucré, me di cuenta de que la actuación y la psicología no van en direcciones opuestas. Al actuar, podemos asumir muchos personajes y ser un espejo de las situaciones sin salida en las que vive la gente. Espero que podamos ser un poco de guía ".

No faltes a tu cita con 'Love is in the air' en Mediaset

Aunque Melisa Döngel ya era una de la actrices más populares de su país y estaba considerada uno de los jóvenes talentos de Turquía, su participación en 'Love is in the air' ha supuesto el espaldarazo definitivo a su carrera. ¡No es de extrañar'. La serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin se ha convertido en la serie del momento y en el último gran boom turco que ha triunfado a nivel internacional. La serie es todo un fenómeno al que España no ha sido ajeno.

Los fans de la historia de amor de Eda y Serkan están en un sinvivir con esta pareja. Sobre todo ahora que la florista está a punto de contraer matrimonio con Deniz y el empresario sigue sin recordar y está a punto de tirar la toalla y renunciar a su amor. ¿Qué pasará? Si quieres descubrir si finalmente se celebrará el enlace, no puedes faltar a tu cita. Mañana a las 23:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco. Además, cada tarde a las 18:45 horas, la pareja de moda te espera en Divinity.

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' y de tus series favoritas en Mitele PLUS