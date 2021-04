Melisa Döngel, de 'Love is in the air': "No tengo citas y me sorprende"

Melisa Döngel da vida a Ceren Başar, la amiga de Eda en 'Love is in the air'

Sorprendente. Así ha sido la declaración de Melisa Döngel, Ceren Başar en 'Love is in the air', sobre el amor. Semanas después de que se la relacionara con el dj italiano Guido Senia, la actriz ha revelado que está soltera y que está abierta al amor. "Tengo tiempo para el amor, pero nadie tiene tiempo para mí. Todo el mundo tiene novio, yo no. Soy libre", ha dicho la intérprete, que se confesaba en el programa 'Bize Kaldı'. "No tengo ninguna cita y me sorprende".

La actriz sufrió un intento de agresión

Hace unas semanas, la actriz vivió unos de los momentos más aterradores de su vida cuando un individuo intentó entrar en su casa cuchillo en mano. Según publicaron varios medios turcos, los hechos sucedieron cuando amenazó con avisar a la policía tras percatarse de que el hombre había agredido a varios vecinos. Afortunadamente, la policía llegó a tiempo y detuvo al atacante antes de que la actriz sufriera daño alguno.

