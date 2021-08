Melisa Döngel contó ante el tribunal el infierno que vivió por los abusos de su padre: "Intenté suicidarme"

La revista 'Sabah' ha publicado la declaración de la joven ante el juez en 2017

Tras hacerse público que Melisa Döngel, la actriz que interpreta a Cerem en 'Love is in the air', sufrió abusos por parte de su padre, 'Sabah' ha publicado los detalles del caso y la declaración que la intérprete hizo ante el tribunal en 2017, cuando después de años de abusos interpuso una demanda contra su progenitor, que recurrió la sentencia por la que fue condenado a 15 años.

Döngel, que en es momento tenía tan solo 17 años, contó el infierno en el que había vivido durante años. Durante su comparecencia ante la corte, la joven relató, además de los abusos sexuales, las agresiones físicas que sufrió. "En casa siempre hay palizas por todo. De la manera más simple, si se cambia el lugar del agua, él viene nos patea y nos abofetea".

Durante años, la actriz vivió amenazada y cayó en una depresión que la llevó a pensar en quitarse la vida. "Traté de suicidarme. No recuerdo cuántas veces fui hospitalizada. Luego lo lamenté y pensé que por qué me hice eso a mí misma pero no pude evitarlo", relató en su declaración. "No puedo soportar más. Estoy cansada de vivir como si nada hubiera pasado. Estoy deprimido. No pode vivir mi infancia".

Su padre niega las acusaciones

Aunque que fue condenado a 15 de años de prisión por los abusos, el padre de la protagonista de 'Love is in the air' interpuso un recurso y actualmente espera en prisión la nueva resolución ya que, aunque el tribunal de apelaciones confirmó la sentencia, el expediente se encuentra ahora en el Tribunal Supremo. A.D. siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado no entender los motivos por los que su hija le ha demandado. "No quería que se fuera. Hubo cambios en su comportamiento después de comenzar en la agencia. No puedo entender por qué hizo tal acusación en mi contra. Soy un padre que ama a mi hija".

La popular actriz no pudo contar en el juicio con el apoyo de su madre, que no cree la versión de su hija. "Mi hija me dijo hace 2 años que su padre abusó de ella, pero no lo creí porque no lo vi", aseguró ante el tribunal. Una declaración que no pilló por sorpresa a la joven, que fue acusada de mentir por algunos familiares. "Mi madre decía que él era quien nos mantenía pero yo estaba constantemente trabajando para no quedarme en casa. Les conté a mis amigos sobre el abuso al que estuve expuesta, no solo a mi madre", explicó la actriz que confesó que el primer abuso se produjo cuando empezó en la escuela secundaria.

Los peritos avalaron las acusaciones de Döngel

Aunque los familiares del padre de la actriz y algunos testigos acusaron a la intérprete de mentir, el informe psicológico presentado ante el tribunal reveló que Döngel tenía depresión y trastorno de estrés postraumático y señaló que esta situación es compatible con actos de abuso sexual. Después de todas las pruebas, el tribunal no le dio veracidad a la declaración del padre y manifestó que Melisa Döngel había contado los abusos de manera persistente y sincera en todo momento.

La actriz lucha por la custodia de su hermana

Cuatro años después de denunciar a su padre, la actriz de 21 años está en estos momentos inmersa en otra importante proceso judicial. Döngel está intentando hacerse con custodia de su hermana pequeña, que actualmente tiene 17. Sin embargo, la lucha no está siendo nada fácil, puesto que su padre ha exigido que envíen a la menor con su madre o la pongan bajo protección estatal.

A pesar de su juventud, Melisa Döngel es una actriz muy popular en Turquía. Comenzó su carrera en 2014, con apenas 14 años y desde entonces ha encadenado papel tras papel convirtiéndose en una de las intérpretes con más futuro de su país. Su gran oportunidad y el espaldarazo definitivo a su carrera ha llegado con su papel de Cerem en 'Love is in the air', la serie que se ha convertido en un fenómeno internacional y que ha convertido en auténticas estrellas a sus protagonistas.

