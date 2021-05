Miguel Ángel Silvestre responde a Hande Erçel: "Hagamos realidad nuestros sueños"

Hande Erçel ha manifestado su deseo de trabajar con el actor español

¡Miguel Ángel Silvestre ha respondido a Hande Erçel! Horas después de que se publicaran las declaraciones exclusivas que la protagonista de 'Love is in the air' ha concedido a Mediaset España, en las que aseguraba que deseaba trabajar con él, el actor español le ha enviado un cariñoso mensaje.

A través de las redes sociales, el protagonista de 'Sin tetas no hay paraíso' ha agradecido las palabras que le ha dedicado la actriz de moda en Turquía y ha abierto la puerta a una colaboración que sin duda enloquecería al fans de ambos. "Querida Hande, hagamos realidad nuestros sueños. Yo también quiero trabajar contigo", le ha escrito a través de su perfil de Instagram.

Las declaraciones de Hande Erçel a Mediaset

'Love is in the air' se ha convertido en todo un fenómeno en nuestro país y Mediaset ha hablado en exclusiva con la actriz para conocer cuáles son sus impresiones sobre el éxito que está cosechando la serie en España, donde la pareja protagonista ha visto como su legión de fans se ha multiplicado desde que Telecinco estrenó la comedia romántica del momento. "¡Recibimos los vídeos, mensajes y regalos que nos envían los fans españoles! Es algo muy emocionante".

Feliz con el éxito de la serie, la actriz nos ha contado cómo preparó el personaje de Eda y lo que ha supuesto en su trayectoria profesional, que ha visto como despegaba a nivel internacional gracias a este papel. "Eda es un personaje que me ha dado muchas alegrías. Sus divertidas ocurrencias, su fuerza, su seguridad en sí misma y su fuerte carácter me entusiasmaron".

Además, nos ha expresado su deseo de visitar nuestro país cuando termine la pandemia o cómo es trabajar con Kerem Bürsin, con quien confirmó su relación hace tan solo unas semanas. "Ser compañera de Kerem Bürsin es una de mis mayores oportunidades a nivel profesional", nos ha confesado.

Las declaraciones de Hande para Mediaset no han tardado en llegar a Turquía. Numeros medios del país otomano se han hecho eco de las palabras de la actriz, donde han tenido gran repercusión, al igual que la respuesta de Miguel Ángel Silvestre.

