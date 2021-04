Cada martes, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

De lunes a viernes a las 17:45 y las 21:35 horas, tienes una cita con Eda y Serkan en Divinity

Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas de 'Love is in the air'

Serkan pidió un deseo y Eda se lo ha concedido. La florista se ha presentado por sorpresa en el apartamento del empresario y la sorprendida ha sido ella. Nada más entrar se ha encontrado a Balca y a su ex en una situación un tanto confusa para la joven. ¿Por qué está la directora de Relaciones Públicas ahí a esas horas? ¿Qué pretende?

Y como cabía esperar, Balca no ha tardado en actuar. Aprovechando el desconcierto ha dejado un pendiente entre los cojines del sofá. "Tendrías que haber visto la cara de Eda. Mañana tendré que volver a recuperar el pendiente que se me ha caído sin querer", le dice a su consejera amorosa.

Las sospechas de Eda

Sin embargo, las turbias intenciones de Balca no pasan desapercibidas para Eda. "Está clarísimo a qué ha venido y tú no te enteras. ¿Eres tan inocente? Mira lo que he encontrado. Si hubiera sido yo lo hubiera dejado en otro sitio. Esa chica no es muy lista. Lo ha hecho adrede. Lo ha dejado aquí para volver otro día a buscarlo. Es una táctica", le dice a su ex, que achaca el enfado de Eda a los celos. "Yo misma me encargaré de dar este pendiente a su dueña".

Furiosa por los sucedido, al día siguiente se producirá el tenso encuentro entre ambas. "Tengo una cosa que te pertenece. Te lo dejaste en casa de Serkan", le dice Eda a Balca, que no pierde la ocasión para provocarla. "¿Ya no están juntos? Lo noté por la forma en que la mira. Se nota que las cosas no van bien. Me alegro de saberlo porque es mi trabajo, tengo la responsabilidad de tener a la prensa controlada", le dice a la florista, que no piensa dejarse avasallar. "Es odiosa pero aún no nos conoce", comenta Eda, que no duda en apostar con Serkan, que sigue convencido de que Balca no tiene ningún interés en él, una cena en París.

No faltes a tu cita con Eda y Serkan en Mediaset

La historia de amor de Eda y Serkan se ha complicado con la aparición de Balca en 'Love is in the air'. La nueva relaciones públicas de la empresa intentará acercarse al empresario y arruinar su relación con la florista a toda costa. Si quieres descubrir qué ocurre entre ellos, no puedes faltar a tu cita. Cada martes a las 22:00 horas, un nuevo capítulo de la serie del momento en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 17:45 y las 21:35 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity.

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' en Mitele PLUS