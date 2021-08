Muere Sirio, el inseparable compañero de Serkan Bolat en 'Love is in the air'

La noticia ha conmocionado al equipo y a los fans de la serie

Su personaje jugó un papel muy importante en la historia de Eda y Serkan

Los fans de 'Love is in the air' están de luto. Küba, el perro que encarnaba a Sirio, el solitario perro que acompaña a Serkan, ha fallecido este pasado domingo. Las redes se han llenado de lágrimas y despedidas para uno de los personajes más carismáticos y queridos por el público. Las razones de su fallecimiento no han trascendido pero lo cierto es que su edad puede haber sido determinante.

La dueña de Küba ha querido hacerle una emotiva despedida en sus redes donde le ha dedicado un mensaje cargado de sentimientos: “Mi compañero de vida y de camino. El ojo derecho de nuestra familia. Se ha ido de una forma noble como siempre ha sido. Nunca olvidaremos su amor por la vida, su energía, su felicidad. Nos quedamos solos y vacíos. Gracias por la felicidad que nos has dado con tu presencia. Te vamos a echar mucho de menos”

El equipo de 'Love is in the air' también está de luto

El equipo de la serie también se ha quedado muy dolido con la noticia. Hande Erçel ha querido recordar a su compañero peludo de set con esta entrañable fotografía junto a él y Kerem Bürsin. Ya sabemos lo unida que se siente la actriz a sus mascotas, así que sabe de primera mano el amor y el cariño que se le puede coger a un animal. Y es que perder una mascota es cómo perder a un miembro de la familia.

La guionista de la serie, muy querida por los fans, también se ha hecho eco de la noticia y ha querido rendirle un homenaje recordando que el nombre que le dio al personaje de Sirio tiene su origen en la pasión que Serkan siente por las estrellas y el universo: “Descansa en paz, Küba”.

Sirio, determinante en la relación de Eda y Serkan

El personaje de Sirio en la serie no fue de los que no dejan huella. Hasta que Eda llega a sus vidas, Sirio se encarga de no dejar solo a Serkan y protegerle de cualquiera que quiera hacerle daño. Pero cuando la florista conoce al peludo compañero del arquitecto, surge una conexión entre ellos. Además, cuando las cosas se ponen tensas entre la pareja, Sirio no duda en hacer de las suyas para conseguir que se tenga que ver y puedan solucionar sus problemas.

