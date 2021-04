Serkan, a punto de ser detenido: la abuela de Eda da el primer paso para destruirle en 'Love is in the air'

Los martes a las 23:00 horas, disfruta de un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

De lunes a viernes a las 19:45 horas y a las 21:55 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity

Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas de 'Love is in the air'

La abuela de Eda no es de las que permiten que se les lleve la contraria y sí, de las que cumplen sus promesas. Tras advertir a su nieta que se aleje de Serkan o "hundirá la empresa sobre la cabeza de los Bolat y no podrán levantarse", la abuela de la joven pasa a la acción nada más comprobar que su nieta ha hecho oídos sordos.

Y es que, al igual que ella, Eda no es de las que se dejan manipular ni da marcha atrás. "Sé lo retorcida y vengativa que llegas a ser pero me subestimas si crees que soy una presa fácil. Le venderás tus acciones a Serkan y te marcharás para siempre", le dice sin imaginar que la guerra está a punto de estallar.

Y lo hace en el peor momento. Justo cuando Serkan y Eda están más unidos que nunca y cuando el empresario, ajeno a lo que está a punto de ocurrir, le pide que vuelvan a ser pareja. ¡Nos hemos quedado con las ganas! Justo en ese momento, la policía, bajo la atenta mirada de la abuela (y mucho nos tememos que enviada por ella), irrumpe en la fiesta de fin de año para comunicarle que hay una denuncia contra él. ¿Quién habrá sido? ¿De qué se le acusará?

Eda pasa la noche en casa de Serkan

Aunque no quería dar marcha atrás y obedecer a su abuela, en el fondo Eda sabía que algo podía ocurrir y por eso intentó alejarse de Serkan. "No podemos estar juntos, es imposible. No me veo capaz de hacer frente a esta situación. Algún día Y de todos modos algún día nos íbamos a separar terminarías cansándote de mí. O si no mi abuela haría que nos alejáramos el uno del otro o incluso algo peor", le dice a Serkan en un intento por salvarle. Sin embargo, todo se quedó en un intento. Pese a las advertencias y al miedo de que ocurra algo terrible, Eda pasa la noche con el empresario.

La alianza de la abuela de Eda y Balca

Pero la abuela de Eda no está sola en su cruzada para separar a la pareja. Balca se convierte en su mejor aliada para lograrlo. "Nos vamos a llevar bien porque ni tú ni yo queremos que Eda y Serkan estén juntos... Deberías usar tus garras cuando peleas por el hombre que amas porque de lo contrario conseguirán arrebatarte al amor de tu vida. Yo empezaría a luchar inmediatamente", le dice a Balca, que no tardará en pasar a la acción.

Y dicho y hecho. Poco antes de la celebración de la fiesta de Nochevieja, Balca logra que Serkan acuda a su casa porque supuestamente hay un ladrón. ¿Qué intenciones tiene? ¿Qué consecuencias puede tener esta visita en plena noche?

Eda y Serkan te esperan en Mediaset

¿Qué pasará ahora entre Eda y Serkan? ¿Lograrán la abuela de la florista y Balca arruinar su futuro? Si quieres descubrir si la pareja de moda logrará superar todos los obstáculos que encuentren en su camino, no faltes a tu cita con 'Love is in the air'.

