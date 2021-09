'Love is in the air', el programa más tuiteado de la historia: la serie le arrebata el récord a 'Juego de tronos'

La etiqueta, que podría traducirse como ‘Love is in the air, por última vez’, y que fue lanzada por la productora de la serie, se coló entre los trending topics de más de 38 países. Uno de estos países fue por supuesto España, que además se convirtió (junto con la propia Turquía y Estados Unidos) en uno de los países en los que más se habló del capítulo. Una de las actrices que han formado parte de forma ininterrumpida de la serie, Elçin Afacan, con el entrañable personaje de Melo, no se terminaba de creer (y no es para menos) que 'Love is in the air' forma parte ya de la historia de las series a nivel mundial.