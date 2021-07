La recta final de la primera temporada de 'Love is in the air', de lunes a viernes a las 17:45 horas en Divinity

La primera temporada de 'Love is in the air' está a punto de culminar. Y las tramas así nos lo están avisando. Una recta final de infarto que está marcada por el embarazo de Selin y la negativa de Eda a Serkan de continuar con un futuro en común. Tras recuperar la memoria y reencontrarse con el que es el amor de su vida, el protagonista del fenómeno turco del año se enfrenta a un nuevo obstáculo vital. ¿Lo superará? Descúbrelo los martes a las 23 horas en Telecinco y de lunes a viernes a las 17:45 horas en Divinity.