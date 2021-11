Kerem Bürsin y Hande Erçel visitan a Maya Başol: guerra de cosquillas y besos tras tres meses sin verse

La pareja de actores acudió a casa de la pequeña para visitarla y conocer a su hermana

Hande Erçel y Kerem Bürsin compartieron un rato de juegos con Maya

El 12 de agosto, los protagonistas se despedían durante el último día de rodaje

Maya Başol, Hande Erçel y Kerem Bürsin se han reunido de nuevo. Los tres protagonistas de la segunda temporada de 'Love is in the air' se han reencontrado hace unos días en casa de la pequeña actriz. Hasta allí se trasladó la pareja para visitar a su 'hija' y además conocer a Eva, su hermana pequeña, que llegó al mundo hace poco más de diez días.

Emocionada con la visita de sus padres en la ficción, Maya quiso compartir con todos sus seguidores este emotivo encuentro en el que se puso de manifiesto el estrecho vínculo que ha creado con los dos actores de moda en Turquía y el cariño que se profesan.

En estos divertidos vídeos se ve además como Kerem Bürsin es muy niñero. El actor disfrutó jugando con la pequeña, a la que cogió en su regazo para hacerle cosquillas mientras ella se revolvía y le pegaba un cariñoso mordisco en la mejilla.

Tampoco Hande Erçel pudo resistirse a hacer mimos a la pequeña. Mucho más tranquila que su chico, abrazaba cariñosamente a la niña mientras compartía con ella confidencias y les mostraba algo en el móvil.

Además, en su muro de Instagram ha querido dejar constancia de este encuentro tan especial con una fotografía en la que aparece besando a su madre en la ficción. Una imagen similar a la que la actriz compartía en sus stories con un precioso mensaje al que la pequeña respondía cariñosamente. "Tanto amor", ha escrito junto a la fotografía.

Lo que no viste del rodaje del último capítulo de 'Love is in the air'

Aunque en Divinity acabamos de decir adiós al gran fenómeno turco, todos los que formaron parte de 'Love is in the air' se despedían el pasado 12 de agosto. Ese día todo el equipo se enfrentaba a un día muy especial: el último día de rodaje. Emocionados, un poco tristes y con los sentimientos a flor de piel, comenzaban a grabar y compartían con los incondicionales de la serie el minuto a minuto de lo que ocurría en el set de rodaje. Abrazos, lágrimas, muchas risas, fotos para el recuerdo... Si quieres saber todo lo que ocurrió en un día tan señalado para la gran familia que era del último gran fenómeno turco, dale al play al siguiente vídeo.

Así fue el emotivo final de 'Love is in the air'

Después de meses sufriendo con ellos y acompañándoles en este bonito viaje, el pasado 12 de noviembre llegaba el momento de despedirse de Eda y Serkan. La pareja cerraba su historia de amor con un emotivo capítulo en el que por fin pusimos cara al pequeño Alp, que llegaba al mundo en un accidentado parto en mitad del bosque.

Por suerte, el segundo hijo de Eda y Serkan llegaba al mundo sin mayores complicaciones y daba el pistoletazo de salida a una nueva etapa. "Ahora nos espera una larga vida llena de sorpresas con nuestros hijos. Nuestra bonita historia de amor continua", decía Eda en la última escena de la serie y justo antes de fundirse en un beso con Serkan.

