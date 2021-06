Sarp Can Köroğlu, el malvado Deniz de 'Love is in the air': de estudiante de arqueología a actor de éxito

El actor turco da vida a Deniz en 'Love is in the air'

Su llegada ha revolucionado a todos los fans de 'Love is in the air'. Deniz Saraçhan, amigo de la infancia de Eda, está enamorado de ella y no va a dudar en dificultar su relación con Serkan aliándose con Selin. Está claro que Deniz no es el hombre ideal, pero ¿Qué hay del actor detrás del personaje? ¿Quién es Sarp Can Köroğlu? Descubre al hombre que encarna el nuevo villano de la serie del momento en Telecinco.

Sarp Can nació el 14 de julio de 1990 en Adıyaman, una pequeña ciudad al sureste de Turquía. Pero pronto se dio cuenta de que para cumplir sus sueños debía trasladarse a Estambul. Estudiaba arqueología en la Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji hasta que lo dejó para dedicarse a la actuación, aunque su intención es retomar los estudios.

Sin duda, su personalidad no tiene nada que ver con la del personaje que interpreta. Es un alma inquieta, le gusta viajar y recorrer mundo. También le apasionan los animales y tocar el saxofón. Uno de los deportes de los que más disfruta es el tenis, y así lo comparte con sus seguidores en redes sociales. Además, es un fan incondicional de Rafa Nadal a quien no duda en mostrar su apoyo siempre que puede.

Curiosamente, en 2015 formó parte del elenco de una serie llamada Güneşin Kızları junto a su actual compañera de reparto en 'Love is in the air', Hande Erçel. A ella le une desde entonces una bonita amistad que dura hasta hoy.

En ese mismo proyecto coincidió con Burcu Özberk, a quien conocimos en Divinity como Ayşe Özkayalı, en 'Trampa de amor' donde interpretaba el papel protagonista junto a Çağlar Ertuğrul.

