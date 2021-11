El gran fenómeno de las series turcas ha llegado a su fin, pero en Divinity puedes volver a disfrutar de la historia de Eda y Serkan en los 'Love Weekends'. El sábado y el domingo, a las 17:30 horas, los capítulos más inolvidables de ‘Love is in the air’. Han pasado cinco años en los que la pareja ha hecho vidas separadas, ahora el destino les vuelve a unir y tendrán una nueva oportunidad para enamorarse. Pero esta vez no están solos, Eda viene acompañada de Kiraz, la hija que tuvo con el arquitecto y que él todavía no conoce. ¿Será ella un impedimento para que retomen su historia de amor?