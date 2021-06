Serkan se acerca a Eda y reconoce que tiene razón: "Tal vez intento recordar nuestro amor"

Eda y Serkan están cada vez más unidos pese a los intentos de Selin por separles

El próximo martes a las 23:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air'

De lunes a viernes a las 18:45 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity

SIGUE EN DIRECTO TUS SERIES DE DIVINITY FAVORITAS

La cuenta atrás ha comenzado. Apenas quedan unas horas para la boda de Eda y Deniz y la situación es desesperada. Serkan tiene que recordar o reconocer que ha vuelto a enamorarse de Eda y para ello se ponen en marcha varios planes. Y el que más cerca está de funcionar es el de Ayfer y Aydan, que no están dispuestas a permitir que la pareja cometa el mayor error de su vida y se separe.

Ayudadas por su inseparable Seyfi, la madre del empresario y la tía de la florista urden un plan para provocar un encuentro entre ambos, narcotizarles para que se relajen y obligarles a hablar. Y el acercamiento se produce. Ya solos en la casa de Aydan, Eda se sincera con su exprometido. "Quieres creer que eres feliz pero sabes que nos es cierto. En el fondo estás triste. Sé que intentas recordar nuestro amor. Se nota. Sé que cuando me miras algo te quema por dentro. Siempre desvías la mirada para esconder tus sentimientos. Te muestras frío y distante, pero oigo lo fuerte que te late el corazón", le dice a Serkan, que reconoce que es cierto que intenta recordar desesperadamente su historia de amor.

La verdad que solo Eda ve

Pese a la distancia que Serkan se empeña en poner entre ellos, sus gestos le delatan y empujan a Eda a seguir adelante. "¿Por qué no me miras a los ojos? Desde esta mañana no me miras a la cara. ¿Te molesta que me case? No me mires si no quieres pero sé lo que sientes de verdad. Te vas a casar son Selin, aunque sientas otra cosa. El Serkan que conocía no era así, no se dejaba manipular y nunca haría algo que no quiere hacer. No vas a convencerme. Espero que cuando se te caiga la venda de los ojos no sea demasiado tarde", le dice Eda a Serkan, que, muy confuso, se niega a dar su brazo a torcer.

Ceren se une de nuevo a las chicas

En plena lucha por recuperar a Serkan, Eda se reencuentra con una vieja aliada. Después de unas semanas muy complicadas, Ceren, que ha decidido enfrentarse a Deniz y declararle la guerra, toma conciencia de su grave error y se une de nuevo a las chicas para llevar a cabo la 'Operación reconquista'. "Últimamente lo he pasado fatal y os he hecho daño. No lo hice a propósito, dejé de tomarme la medicación. No me preguntéis por qué lo he hecho. Pronto empezaré la terapia para estar como antes. Te he hecho mucho daño y lo siento", les dice a sus amigas.

Juntas intentan acorralar a Serkan y ponerle nervioso recordándole una y otra vez que la boda es inminente. "A veces hasta le oigo cómo le late el corazón pero Selin siempre está por medio y le ha puesto en mi contra", dice a Eda que vivirá un momento tremendamente tenso con el empresario cuando la ve vestida de novia en su despacho.

Ferit, el aliado en la sombra

Mientras las chicas llevan a cabo su plan, Ferit sigue adelante con el suyo. Él es el autor de las fotos del beso de Selin y Deniz y él es la persona que está intentando hacérsela llegar a Serkan. Sin embargo, no tardará en ser descubierto por su ex. Temiendo que finalmente las fotografías llegan finalmente al empresario, se enfrenta con él. "Ocúpate de tus asuntos y no te metas". ¿Se saldrá con la suya?

Eda y Serkan te esperan en Mediaset

La historia de amor de Eda y Serkan ha enamorado a los espectadores, que los han convertido en la pareja de moda. 'Love is in the air' es la serie del momento y en Mediaset te hemos preparado varias citas con sus protagonistas que no te querrás perder. Cada martes a las 23:00 horas, disfruta de un nuevo capítulo en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 18:45 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS

Si quieres disfrutar de 'Love is in the air' y de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a Mitele PLUS. ¡Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historia de amor favoritas!