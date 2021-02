Serkan y Eda te esperan en Divinity, de lunes a viernes a las 16:30 horas

La romántica cita en Antalia parece haber sido parte de un sueño. Nada más regresar del viaje, Serkan desaparece y no da señales de vida en 'Love is in the air'. ¿Por qué no responde a las llamadas de Eda? Nadie parece saber dónde se esconde el empresario pero lo que sí saben es que ningún 19 de agosto va a trabajar. ¿Qué esconde? ¿Qué significa esa fecha en su vida?

Eda no se dará por vencida hasta descubrirlo y después de un día un tanto atípico y difícil en el que la pareja ha pasado por todos los estados de ánimo posible, el empresario se sincera. Apenas sin darse cuenta, Eda es tan importante y especial en su vida que merece tener el privilegio de conocer su secreto. "Yo tenía un hermano. Era magnífico y mi modelo a seguir. Tenía un grupo de música con sus amigos y yo quería tocar con ellos. Un día me regaló una guitarra muy especial. Y ese día era un 19 de agosto. Dije que aunque tuviera muchos años iría allí cada 19 de agosto y tocaría".

La complicidad entre Eda y Serkan crece por momentos. Tanto que, tras su confesión, al empresario no le importa compartir su intimidad y tocar solo para ella. "Quiero darte las gracias por lo que hemos compartido esta noche", le dice Eda, que no puede contener su emoción cuando recibe un regalo muy especial. "Cuando dejemos de vernos dentro de unas semanas te echaré de menos. Quiero regalarte una cosa para que no olvides esta noche", le dice mientras le entrega la púa con la que ha tocado para ella. La reacción de la florista, conquistará al empresario. "No me puedo creer que seas una chica tan sencilla. Le das más valor a un trozo de plástico que a un collar de diamantes. No sé porqué hago esto. ¡La cantidad de secretos que comparto con una desconocida!"

Una pelea que acaba con un giro inesperado

Cada vez están más cerca y eso que el capítulo comenzó con un encontronazo épico. Después de tomarse unas horas de descanso para rendir homenaje a su hermano, Serkan regresaba a la oficina y descubría que Eda había metido la pata hasta el fondo. Sin consultar con nadie, su falsa prometida había vuelto a dejarse llevar por sus sentimientos y se había comprometido con un cliente a ejecutar en 24 horas la reforma de una casa siguiendo las locas exigencias de un cantante. "Me has dejado en evidencia", le dice a Eda, a la que exige que llame al cliente y le diga que no pueden hacer ese proyecto. Por supuesto, ella se niega.

Pero Serkan tenía razón. Hacer ese trabajo era absolutamente imposible y a Eda no le quedará más remedio que disculparse. Lo que no imagina es que el empresario confía ciegamente en ella y, tras hablar con el cliente, le da una oportunidad y le tiende la mano para sacar un proyecto imposible adelante. "O bien pierdes la carrera o bien te alzas con la victoria". ¿Por qué ese cambio tan inesperado?

El enfrentamiento de Selin y Eda

Y mientras la relación de Serkan y Eda se estrecha por momentos, el mal rollo con Selin aumento. Convencida de que ella conoce el secreto del empresario, la florista le pregunta de qué se trata. La respuesta de su ex no puede ser más cortante. "Serkan solo comparte sus secretos con personas muy especiales. Quizá pienses que has entrado en su vida y te has vuelto alguien especial y eres importante. Luego le preguntas algo personal y te das contra un muro y tienes que conformarte con pequeñas pistas". ¿Qué pensará Selin cuando descubra que su ex le ha contado todo a Eda?

Su cita más romántica

Poco a poco y sin que ellos apenas se den cuenta, la relación de los protagonistas de 'Love is in the air' se va estrechando. Confidencias, miradas cómplices, secretos, regalos... Cada vez están más unidos y comparten momentos inolvidables como su romántica e improvisada cita en Antalia, en la que Eda y Serkan vivieron su momento más sensual mientras se bañaban en un lago escondido entre montañas.

