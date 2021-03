Serkan encuentra la pista que confirma sus sospechas sobre el embarazo de Eda

Esta noche a las 22:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

Cada tarde a las 17:00 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity

Hande Erçel y Kerem Bursin protagonizan la serie del momento

El malestar de Eda, sus mareos, sus nauseas, su sensibilidad a los olores... Todas las alarmas han saltado. ¿Está Eda embarazada? Las amigas de la florista, su tía y, por supuesto, Serkan han empezado a sospechar. Y esas sospechas no han tardado en convertirse en una realidad para el supuesto futuro padre cuando al entrar en un baño se ha encontrado con un test de embarazo positivo.

El acercamiento de Eda y Serkan

Y en medio de este lío y con la pareja jugando a ser papás del hijo de un cliente, aparece Efe para complicarlo todo y poner a Serkan contra las cuerdas. Cuando todavía se está haciendo a la idea de que podría convertirse en padre en unos meses, ha llegado su nuevo socio para dejarle en muy mal lugar como futuro papá. Si a eso unimos la llegada de la madre del empresario y la tía de la florista, la situación se convierte en insostenible. ¡Aydan y Ayfer están deseando ser abuelas!

Con los sentimientos a flor de piel y completamente convencido de que Eda está embarazada, Serkan es incapaz de controlarse y vuelve a acercarse a su ex qué no entiende qué es lo que busca en esta ocasión. "Me acerqué a ti tal como eras, te entregué mi corazón. Me dijiste que no insistiera y ¿por qué insistes tú ahora?", le dice al empresario

Eda y Serkan protagonizan una nueva pelea

Pero la verdad (o no) no ha tardado en salir a la luz. ¡Y menuda se ha liado! Y no, no ha sido Serkan el que ha respirado aliviado al enterarse de que no iba a ser papá sino que ha sido Eda la que ha estallado por la extraña actitud de su ex. "¿Has estado pendiente de mí porque pensabas que estaba embarazada? ¿Por qué no me lo has preguntado? ¿Tenías dudas y no te has atrevido a preguntarlo? Ya he visto que tú no podrías ser padre", le dice a Serkan, que deja caer que todavía es posible que esté embarazada.

Los planes de Efe

Y mientras todo esto sucede, Efe sigue adelante con sus turbios planes a espaldas de todos y con la ayuda del misterioso socio que aún no ha dado la cara. "Serkan sabe algo, no deja de preguntarme quién es mi socio. Tengo la mitad de las acciones y sigue actuando como si estuviese solo. Tengo que ganarme su confianza". ¿Qué está tramando?

No faltes a tu cita con Eda y Serkan

Ya estábamos imaginándonos a un mini-Serkan o una mini-Eda en brazos de los protagonistas de 'Love is in the air' cuando todo ha saltado por los aires. De nuevo, la pareja ha vuelto a un punto cero. ¿Podrán superar los obstáculos que los separan? Si quieres descubrir qué ocurre entre ellos, esta noche a las 22.00 horas puedes disfrutar de un nuevo capítulo de estreno en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 17:00 horas, tienes una cita con la pareja del momento en Divinity.

Adelántate a los capítulos de 'Love is in the air' en Mitele PLUS