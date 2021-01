Serkan lo deja todo y se lleva a Eda en brazos de una fiesta para hacer realidad su sueño

Sin aliento. Así nos quedamos en el último capítulo de 'Love is in the air' cuando Serkan ha vuelto a rescatar a Eda (en esta ocasión de la prensa que quería saber todo sobre le contrato) y se la ha llevado en volandas para cumplir uno de sus sueños más románticos. Todo esto, ante la mirada atónita de Selin que no da crédito al cambio de su exnovio desde que Eda entró en su vida.