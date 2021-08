Serkan no está preparado para ser padre y renuncia a Kiraz, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

Serkan da una respuesta a Eda y decide no hacerse cargo de su hija

“No puedo digerir esto tan deprisa. Necesito un poco de tiempo. Necesito tiempo para pensar en mis próximos pasos”. Serkan, que no sabe cómo reaccionar a la noticia de que Kiraz es su hija, le ha pedido a Eda un tiempo que ella no está dispuesta a darle. La protagonista de ‘Love is in the air’ siempre ha confiado en que volverían a estar juntos, y parece que eso es lo único que está dispuesta a escuchar por parte de su ex.

Pero en el próximo capítulo de esta serie podremos ver que esto no va a ser así. Serkan, tras la insistencia de Eda, decide darle una respuesta y lo deja todo muy claro: “No estoy preparado para ser padre. No es fácil decir esto, y seguro que tampoco es fácil oírlo, pero no puedo ser el padre que ella necesita. No dejaré que viva lo que viví yo con mi padre, sería injusto para ella. Necesita un auténtico padre”.

Eda, que no esperaba esta reacción por parte del empresario, le confiesa, desde el dolor, todo lo que ella siente cada vez que disfruta de su hija, algo a lo que Serkan acaba de renunciar por completo. ¿Considerará Serkan que la decisión que está tomando es un error? ¿Cuál será el siguiente paso de Eda?

Eda se sincera con su tía y cuenta lo que realmente espera de Serkan

Tras pasar la noche juntos e intentar que el empresario la perdone, la protagonista de ‘Love is in the air’ ha vuelto a casa junto a sus grandes apoyos. Una vez allí les cuenta todo lo que ha vivido con él en las últimas horas y confiesa lo que ella realmente quiere. “Siempre pensé que acabaríamos juntos, por eso le dije a mi hija que su padre era astronauta y que volvería”, dice Eda entre lágrimas.

Además, se aproxima el cumpleaños de Kiraz y su tía y su abuela, la madre de Serkan, ya están luchando por el amor de la pequeña. ¿Cómo continuará esta esperada fiesta de cumpleaños? ¿Conseguirá Eda formar una familia junto a Serkan?

