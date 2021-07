Serkan se entera de que Selin está embarazada: "El bebé es hijo tuyo"

Eda le ha contado a Serkan que Selin está embarazada y que el hijo que espera es suyo

¿Cambiará esta noticia la relación entre los personajes de 'Love is in the air'?

Ha llegado el momento. Serkan merecía saber la verdad. Y después de varios capítulos en los que Eda se ha visto en una encrucijada, por fin le ha echado valor y le ha contado a su amado el porqué de su actitud tras rechazar su propuesta de matrimonio. En plena comida con sus respectivas familias, y después de debatirlo largo y tendido con sus amigas, la protagonista de 'Love is in the air' ha sido sincera.

Con cara de circunstancia, Eda ha compartido con su entorno la decisión que ha tomado. "Tenemos que aclarar esto. No podemos estar juntos. Lo siento, pero tenemos que dejar de vernos", le ha manifestado, haciendo caso a su cabeza y no a su corazón. Al ver la reacción de Serkan, muy enfadado por esta nueva negativa, ella le ha sido clara: "Selin está embarazada y el bebé es hijo tuyo".

El embarazo de Selin era real

En shock por recibir esta inesperada noticia, el personaje al que da vida Kerem Bürsin en el fenómeno turco de la temporada no ha sido capaz de darle credibilidad a su expareja. Después de que le engañase durante su pérdida de memoria e hiciese todo lo posible por que se olvidase para siempre de Eda, el hecho de que esté embarazada podría ser una treta más para romper el futuro que estaban construyendo juntos. Pero parece que Eda tiene claro que Selin no miente.

Tal y como vimos en el avance de este último capítulo, que nos deja a las puertas del apoteósico final de temporada que está por llegar, un médico corroboró que hay un bebé en camino. La duda está ahora en si Serkan es el padre de la criatura. ¿Terminará esta revelación para siempre con la historia de amor que ha marcado la primera temporada de 'Love is in the air'? ¿Sabremos finalmente la verdad?

