Serkan le propone a Eda formar una familia: "Nuestros hijos tendrán mucha suerte de tenerte como madre"

Serkan y Eda quieren tener hijos juntos

Los planes en común de los protagonistas de 'Love is in the air' marcan un giro en la recta final de la temporada

No te pierdas los capítulos de tu serie turca favorita, de lunes a viernes a las 17:45 horas en Divinity

Eda ya le confirmó que no estaba preparada para casarse con él. Pero Serkan no está dispuesto a rendirse. Demasiado sufrimiento llevan a sus espaldas como para que ahora todo salte por los aires. Más aún si tenemos en cuenta que el protagonista de 'Love is in the air' aún desconoce el porqué de esa negativa de su amada a dar este importante paso en su relación. Lo que sí tiene claro es que ella tampoco quiere perderle. Sabe que antes o después descubrirá cuál es ese obstáculo que impide a la joven ser libre al cien por cien. Y mientras llega ese momento, su intención es dejarle claro que su amor por ella es y será para siempre.

Con una Eda entre la espada y la pared, sin poder contarle a Serkan que Selin, su expareja, estaría embarazada de él, la tensión entre ambos ha ido aflojando. Era inviable mantener esa careta durante más tiempo. De ahí que, en un momento de intimidad, ambos hayan vuelto a regalarnos una de esas escenas de dos que tanto nos han enamorado en lo que llevamos de temporada. Juntos, solos, compartiendo sofá, los protagonistas de nuestra serie turca favorita han recuperado una de esas viejas costumbres con las que se inició su historia de amor: leer juntos 'El Principito'.

Y tras esta escena memorable, esta vez ha sido Eda la que ha dado un paso al frente. "Serkan, ¿podemos hablar del futuro? ¿De nosotros?", le ha planteado con inseguridad. El nuevo obstáculo que les ha puesto en el camino la malvada Selin ha colocado a la joven en un callejón sin salida del que no es capaz de salir. Él le ha hecho una propuesta. "¿Y si abrimos una biblioteca para niños? Así contribuiremos a que puedan leer", le ha comentado. Pero ha ido más allá: "También podrán usarla nuestros hijos. Quiero formar una familia contigo. Tendrán mucha suerte de tenerte como madre".

Eda quiere tener hijos con Serkan

A pesar de que no llegó a decirle 'sí, quiero' cuando le preguntó si quería casarse con él, en esta ocasión Eda le ha dado una respuesta afirmativa. Por fin. Y él, a cambio, le ha prometido que el padre de esos niños la amará "toda la vida", "pase lo que pase". "Sabes que tú eres mi mundo, ¿verdad?", le ha recordado.

¿Llegará el ansiado momento en el que Eda sea al fin honesta con Serkan y le cuente la delicada situación en la que se encuentra Selin? Si quieres descubrirlo, no puedes perderte la recta final de la primera temporada de 'Love is in the air' de lunes a viernes a las 17:45 horas en Divinity.

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' y de tus series favoritas en mitele PLUS