Serkan le pide matrimonio a Eda, pero ella le rechaza: "No me casaré contigo"

Un embarazo ha vuelto a convertirse en un obstáculo para Eda y Serkan ahora que han vuelto a encontrarse

¿Qué sucederá ahora que la protagonista de 'Love is in the air' ha rechazado su ansiado compromiso con el amor de su vida?

El próximo miércoles, un nuevo episodio, y de lunes a viernes, a las 18:15 horas, en Divinity

Quien pensase que todo iba a ir sobre ruedas después de que Serkan recuperase la memoria no ha aprendido nada de las series turcas. Después de una larga pesadilla en la que Eda tuvo que ser testigo de cómo el amor de su vida había borrado todo recuerdo de ella, los protagonistas de 'Love is in the air' parecían estar dispuestos a recuperar el tiempo perdido. Ya no había excusas para construir un futuro juntos. Sin embargo, cuando parecía que nada ni nadie lograría interponerse en su camino, una noticia trascendental ha forzado a Eda a dar un paso atrás.

Pocas horas antes de presentarse en la fiesta en la que celebraría su reencuentro vital con Serkan, a su amiga Melek no le ha quedado otra opción que ser honesta con ella. Enterarse de que Selin podría estar embarazada de Serkan era algo que no podía quedarse para ella. Eda debía ser consciente de las consecuencias que esta inesperada paternidad podría acarrear. Pero su reacción no ha sido la que esperaba.

Llena de ira y harta de que Selin siga siendo un obstáculo en su relación con Serkan, Eda se ha presentado en la casa de la villana de la serie turca del año para saber por su boca si esto era verdad o era una farsa más. Después de ver cómo engañó a su amado fingiendo que seguían estando prometidos, este embarazo podría ser otra maquiavélica idea de Selin para tratar de arruinarles una vez más la vida. Lo que no esperaba es que un papel le daría la razón.

Selin, ¿embarazada de Serkan? El giro de guion de 'Love is in the air'

"¿Es cierto? ¿Estás embarazada?" La pregunta ha sido clara. Y Selin le ha respondido con el certificado médico que así lo acredita. Lo que jamás habría imaginado nuestra Eda es que su idea es no hacer partícipe a Serkan de que está esperando un bebé de él. "Me marcho al extranjero. Criaré a este bebé yo solo. Asumo toda la responsabilidad", le ha explicado. Como no fue capaz de separarles la última vez, Eda cree que esta es su jugada perfecta. Pero hay algo que tiene más claro todavía: no permitirá que ese bebé crezca sin su padre.

Tras esta tensa conversación, estar cara a cara con Serkan le ha roto el corazón. No ser capaz de contarle al personaje al que da vida Kerem Bürsin en la serie la verdad le ha colocado en una posición imposible de gestionar. De ahí que, cuando él ha decidido hincar rodilla, pedirle matrimonio y jurarle amor eterno, Eda no haya estado capacitada para contestarle con un 'sí, quiero'. ¿Será capaz de explicarle a Serkan por qué ha decidido rechazarle ahora que por fin habían cumplido su sueño? ¿Cómo se tomará él la noticia del embarazo de Selin? Se vienen curvas en 'Love is in the air'.

Eda y Serkan se enamoran en Mediaset

Con este frente que se acaba de abrir, la historia de amor de Eda y Serkan se complica aún más. Si no logran que Deniz firme la anulación del matrimonio, el proceso se puede alargar y complicar la situación de la pareja. Sin embargo, con este posible embarazo de Selin, el paradero de Deniz ya queda en un segundo plano. ¿Qué sucederá con el amigo de la infancia de la florista ahora que todo ha dado un vuelco?

Si quieres descubrirlo, el próximo martes a las 23:00 horas no puedes perderte el capítulo de estreno de 'Love is in the air' en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 18:45 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity.

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' y de tus series favoritas en mitele PLUS