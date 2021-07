Avance exclusivo de 'Love is in the air', con la declaración definitiva de Serkan a Eda tras ser rechazado por sorpresa

Serkan tiene una pregunta para Eda. El protagonista de 'Love is in the air' cree que Selin ha tenido que ver en la negativa de su amada a su propuesta de matrimonio. ¿Por qué no contestar con un rotundo 'sí, quiero' después de sus impagables esfuerzos por que recuperase la memoria y no se olvidase para siempre de lo vivido? El hecho de que su malvada exnovia no tuviese escrúpulos y le engañase vilmente para conseguir su objetivo le hace pensar que está detrás de este nuevo obstáculo en su relación. Pero no termina de saber qué ha podido cambiar tantísimo la opinión de Eda.

Ella, sin embargo, está entre la espada y la pared. Después de que Selin le reiterase su firme intención de tener ese bebé en solitario, sin hacer partícipe a su padre biológico, le impide contarle a Serkan la verdad. Un secreto que podría terminar para siempre con su sueño de disfrutar al fin de su historia de amor y que cada vez le pesa más.

"Serkan te quiere a ti y sé que no se arriesgaría a perderte. Renunciaría a cualquier cosa por ti. No tiene sentido contarle lo del bebé si solo quiere estar contigo". Estas palabras de Selin siguen retumbando en la cabeza de Eda. Pero él, sin ningún tipo de explicación que le haga entrar en razón, está desesperado. "Por favor, no me apartes de mi vida", le ha suplicado en su primer encuentro tras ser rechazado. "No me hagas esto".

La declaración de amor de Serkan a Eda

Una declaración de amor que todos estábamos esperando y que podría hacer reaccionar a Eda, que es incapaz de tomar una decisión. "Te quiero muchísimo, lo sabes. Te quiero con todo mi corazón. Me enamoré de ti sin recordarte, me volví a enamorar, pero no lo quería admitir. Sé que podemos ser felices. Sé que si tú quieres podremos tener una vida preciosa juntos. Deja que pase". ¿Se cumplirá este deseo de Serkan? ¿O Selin terminará ganando la batalla?

