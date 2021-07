Serkan tiene un tumor cerebral

A Serkan le han diagnosticado un tumor en el cerebro en el último episodio de 'Love is in the air'

Eda, desconocedora del problema de salud de su amado

Estamos en shock. Después de que Serkan perdiese el conocimiento en su exitoso intento por recuperar a Eda, un gravísimo problema de salud se ha convertido en el obstáculo definitivo que les impedirá cumplir ese sueño de formar un futuro juntos. Parecía que, después de descubrir que él no es el padre del bebé que está esperando Selin, ya no habría nada ni nadie que pudiese acabar con su relación. Ya no había huidas, no había motivos para hacer que la trama central de 'Love is in the air' siguiese siendo una historia de amor imposible. Pero estábamos muy equivocados.

Cuando Serkan pensaba que todos sus análisis estaban en orden, que esa pérdida de consciencia en el aeropuerto era un mero mareo fruto de los nervios por perder a su amada, una llamada de su doctor le ha puesto en conocimiento de su realidad. El personaje al que da vida Kerem Bürsin tiene un tumor cerebral. Perplejo por el diagnóstico, Serkan ha tratado de buscar alguna grieta en esos resultados tan contundentes que le han puesto sobre la mesa. Sin embargo, después de corroborarlo con el mejor especialista de Turquía, parece que no hay vuelta de hoja. "Debemos analizarlo", le ha manifestado su médico.

Ahora, además de gestionar este tsunami emocional que ha supuesto saber que su vida podría correr serio peligro, el otro reto a afrontar por el protagonista de la serie turca más vista de la temporada es decidir qué hacer con Eda. La joven florista está emocionada después de saber que Serkan no será padre con Selin. Está organizando un viaje, tiene planes de futuro juntos. Y con un tumor cerebral, pensar a largo plazo no parece la mejor opción.

¿Logrará superar Serkan este bache? ¿Será capaz de hacérselo saber a Eda y arruinar su ilusión? ¿Podrán salir juntos de esta?

