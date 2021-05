Los martes a las 23:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

De lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity

Hande Erçel y Kerem Bürsin son Eda y Serkan en 'Love is in the air'

'Love is in the air' se ha convertido en la serie del momento y sus protagonistas en la pareja de moda. La historia de amor Eda y Serkan es la favorita de millones de espectadores dentro y fuera de Turquía lo que ha convertido a sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin en todo un fenómeno. Pero, ¿cuánto sabes de ellos y de su historia de amor en la vida real?

Sabemos que conoces todos los detalles de la serie y de los personajes protagonistas de esta ficción, nos consta que te conoces al dedillo sus vidas, sus secretos y todo lo que han hecho hasta llegar al momento en el que están, pero, ¿sabes lo mismo de Hande Erçel y Kerem Bürsin? En Divinity queremos ponerte a prueba y saber si eres capaz de responder sin equivocarte a nuestro test sobre los actores de moda. ¿Te atreves a intentarlo?

La historia de amor de Eda y Serkan, en Mediaset

Se han convertido en la pareja del momento. La historia de amor de Eda y Serkan tiene en un sinvivir. ¿Qué pasará tras el accidente de avión del empresario? En Mediaset sabemos que estás deseando saber qué les depara el futuro y te hemos preparado varias citas con ellos. Cada martes a las 23:00 horas, puedes ver un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00, la pareja de moda te espera en Divinity. ¡No te lo pierdas!

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' en Mitele PLUS