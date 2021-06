Kerem Bürsin celebra su 34 cumpleaños y en Divinity vamos a poner a prueba a los incondicionales del actor turco y de 'Love is in the air' . Los seguidores de la serie se cuentan por millones y son muchos los que se saben al dedillo la historia de amor de Serkan con Eda y conocen todos los secretos de la vida del empresario.

La declaración de Hande Erçel

La historia de amor de Eda y Serkan, solo en Mediaset

Eda y Serkan son la pareja del momento y 'Love is in the air' la serie que ha conquistado a millones de personas. Su historia de amor tiene a los espectadores de Divinity en un sinvivir, ¿qué pasará entre ellos? ¿Recuperará Serkan la memoria e impedirá la boda de la florista? Si quieres descubrir qué ocurre, no puedes perderte los próximos capítulos de estreno cada martes a las 23:00 horas en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 18:25 y a las 22:00 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity.