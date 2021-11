'Love is in the air' se despide de Divinity con un gran final: Eda y Serkan dan la bienvenida al pequeño Alp

Eda dará a luz en el bosque al pequeño Alp

La familia Bolat Yildiz se reúne para conocer al hijo de Eda y Serkan

El resto de protagonistas acabarán en el hospital tras varios accidentes

Ha llegado el día. La historia de amor de Eda y Serkan se despide de Divinity y lo ha hecho con un capítulo lleno de emociones en el que por fin hemos puesto cara al nuevo miembro de la familia, el pequeño Alp, un niño que ha llegado con prisas y que ha puesto patas arriba (nuevamente) el mundo de la pareja protagonista de 'Love is in the air'. Y es que este ya antes de nacer ha puesto a prueba a sus padres. En mitad del bosque, con el único apoyo de Serkan y sin ningún control sobre lo que estaba sucediendo, Eda ha dado a luz sin complicaciones. En apenas unos minutos, la pareja ha dado la bienvenida a su segundo hijo, un bebé sano que viene a completar su felicidad.

Horas después del nacimiento y tras reponer fuerzas, la pareja ha compartido la buena noticia con su familia. Emocionados, se han reunido con ellos en casa de Serkan. Allí se ha producido el primer y emocionante encuentro de la familia con el pequeño Alp Bolat Yildiz.

El cuento continúa

Una nueva vida ha comenzado para la familia. La nueva aventura acaba de comenzar y seremos testigos de cómo Eda y Serkan siguen viviendo un auténtico cuento de hadas en compañía de sus dos pequeños. Sin embargo, toca despedirse de Divinity y Eda ha sido la encargada de hacerlo con un canto a la esperanza y una oda al amor. Todo es posible. "Los sueños y la realidad. La vida a veces te da sorpresas que superan con crecer el mejor de los sueños. Todos podemos forjar nuestra propia suerte. Debemos luchar, no rendirnos y no perder la esperanza pase lo que pase. Este hombre al que una vez odié es mi amor, mi corazón, mi marido. Serkan Bolat. Me alegro de haber llamado a su puerta. Me alegro de que me abriera su corazón. Ahora nos espera una larga vida llena de sorpresas con nuestros hijos. Nuestra bonita historia de amor continua", dice Eda antes des fundirse en un beso con su marido en el muelle.

Una episodio muy accidentado

Mientras esperaban a que Eda llegara para dar a luz, la locura se ha instalado en su familia. Melo se ha tragado el anillo de compromiso con el que Burak pensaba pedirle matrimonio, Engin y Erdem se han lesionado tras caerse en la oficina, Aydan ha sufrido una intoxicación por sedantes y Ayfer ha sido atropellada por el médico de Eda. ¿Qué más puede pasar?

Un nuevo amor llega a la vida de Melo

Sin embargo, no todo han sido desgracias. Tras despertar de la anestesia, Melo se ha encontrado con el que podría ser el amor de su vida. "Te conozco del café de Silé. Desde que te vi empecé a fijarme en si estabas allí. Intenté hablar contigo pero tenías trabajo. Cuando te he visto aquí he pensado que era el destino. Perdóname, me parece que estoy traspasando los límites. Digo lo que se me pasa por la cabeza. Menos mal que no me acerqué, no sabías que tenías novio", le ha dicho a Melo, que no tarda en aclararle que no está prometida. "Tan solo me lo tragué, te lo cuento cuando nos volvamos a ver".

Y el encuentro no tardará en producirse. Inmediatamente, la pareja ha organizado su primera cita en un café. "El doctor Hakan acaba de entrar en mi estómago. Ya está hecho", dice en clara alusión a las mariposas que quería sentir con el amor de su vida. Sin embargo, quedar en el café quizá no haya sido la mejor de las ideas.

El amor está en el aire y Melo puede que no sea la única en encontrarlo durante su estancia en el hospital. Tras atropellar a Ayfer, el médico se ha ofrecido para hacerle una revisión en unos días. "Discutir contigo me dio un subidón de adrenalina y eso me encanta". ¿Qué pasará entre el doctor y la tía de Eda?

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS