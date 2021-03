Selin declara la guerra a Eda y Serkan, en 'Love is in the air': su trampa les distancia aún más

Cada martes a las 22:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

Confirmado. Selin se ha convertido en la mala malísima de 'Love is in the air'. La exnovia de Serkan ha decidido declarar la guerra a la pareja. "No quiero que sea feliz. Si no está conmigo no quiero que esté con Eda", le dirá a Piril al ver como, a pesar de la ruptura, la conexión entre ellos no se ha roto. Dolida con su ex, la joven les tenderá una trampa para evitar la cita que podría haber puesto punto y final al distanciamiento que Eda ha impuesto al empresario.

Pero evitar la cita no será la única trampa que tienda la relaciones públicas a la pareja. Dispuesta a hacer lo que sea necesario para tensar más la situación, filtra a la prensa que han roto provocando que Serkan tenga que rescatarla al sufrir un desmayo al ser acosada por los periodistas.

La nueva Eda

EL secreto que durante semanas ha ocultado el empresario ha hecho saltar todo por los aires. Sin embargo, Eda no parece dispuesta a dejarle ganar la partida a su ex. "Ya no puedo pensar con sensatez. Sé que no es culpa suya ni fue su error, pero me mintió sobre ellos. No importa las decepciones y el dolor, el amor sigue ahí... No quiero volver a confiar en Serkan. O me protejo a mí misma de este amor o me haré pedazos. Todo va a ser como yo diga".

Y dicho y hecho. Tras el viaje con las chicas, Eda toma las riendas de la situación y regresará a la empresa para reencontrarse con el empresario. ¡Y menudo reencuentro! Eda obligará a Serkan a firmar un contrato para establecer los nuevos límites de su relación. "Es un contrato con mis reglas, con mis condiciones y con mis castigos. He pensado mucho estando lejos de ti. Desde ahora solo somos colegas. Seguiré trabajando aquí. No voy a huir porque no te tengo miedo", le dice a su ex, al que obliga a quitarse el anillo.

Pero Serkan no parece dispuesto a alejarse la florista. El empresario tiene un plan y aprovechando que su ex sigue trabajando en la empresa buscará la forma de encontrarse con ella. El juego ha comenzado y Serkan sabe cómo romperle los esquemas y obligarla a bajar la guardia. "¿Qué pasaría si violase deliberadamente las reglas del contrato?"

Y Eda acepta el reto. La florista le sigue el juego a su ex y comienzan a sucederse los momentos de tensión entre ellos. ¿Acabará este juego propiciando la reconciliación de la pareja?

Eda se enfrenta al contratista

En medio de este juego, Eda seguirá buscando respuestas. Sin embargo, no será fácil. La reunión con el contratista que ejecutó la obra de la vivienda que acabó con la vida de sus padres la deja destrozada. ¡Menos mal que Serkan está con ella! !Yo por ti haría cualquier cosa!.

La petición de la tía de Eda

Ha sido la última en enterarse pero ya está al tanto. Ayfer ya está al tanto de que fue el padre de Serkan el que les arruinó la vida y le hará una petición a su sobrina. "No quiero que tengas ninguna relación con ellos, ni personal ni profesional. Solo quiero te rodees de gente que te haga feliz", le dirá a Eda, que podría tener en mente dar un giro a su vida. "Efe se va a Italia y me voy a encargar de todo".

