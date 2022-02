Capítulo 100 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

Once años después de que Neslihan y Halil arruinaran sus vidas, el destino ha sido justo con Ipek y Ömer y les ha encontrado con su hija. Sin embargo, pese a la conexión que sienten con ella, la verdad no ha salido a la luz. ¿Podrán descubrir que Bahar es realmente su pequeña desaparecida? Si quieres descubrir qué ocurre entre los protagonistas de 'Luz de esperanza', no puedes faltar a tu cita diaria con ellos. De lunes a viernes, en Divinity. ¡No te lo pierdas!