Capítulo 105 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

Aunque el amor entre ellos sigue intacto, la sed de venganza en los ojos de Ömer cuando la traicionó es algo que Ipek no olvidará ni perdonará jamás. La madre de Bahar lo tiene muy presente y no puede ignorar lo ocurrido.

Sin embargo, aprovechando su encuentro, el empresario, volverá a mostrar su arrepentimiento por lo ocurrido y le abrirá de nuevo su corazón. Ömer no estará dispuesto a renunciar a ella una vez más.

Aunque tenía una vida idílica, el destino (y Halil y Neslihan) tenía otros planes. La tragedia destrozó sus vidas pero once años después ha puesto ante sí una nueva oportunidad. Aunque no está siendo fácil y siguen poniendo trabas a su amor, Ipek y Ömer pueden, si juegan bien sus cartas, reconstruir su familia. Si quieres saber si la pareja es capaz de descubrir la verdad y reconstruir sus vidas, no puedes faltar a tu cita diaria con ellos. De lunes a jueves y sábado por la noche, 'Luz de esperanza', en Divinity.