Capítulo 10 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

A pesar de que su primer intento no salió como él esperaba, Mahmut sigue queriendo contraer matrimonio con Ipek y para ello vuelve a ofrecerle a Halil la posibilidad de comprar la casa a la empresa que se ha hecho con ella, la de Ömer.

Por supuesto, Halil no lo duda ni un minuto. Dejar que Ömer le gane la partida no está entre sus planes por lo que vuelve a ponerse de acuerdo con su amigo. Ambos siguen siguen adelante con el plan para la boda puesto que el socio del marido de Neslihan no está dispuesto a renunciar al amor de su prima.