Capítulo 112 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

La maldad de Gonca no tiene fin. La pequeña no quiere que nada ni nadie ponga en peligro su nueva vida y ahora será madre su nueva cabeza de turco. Dispuesta a alejarla definitivamente, le tenderá una trampa para que Mahmut la eche de la mansión y nadie descubra la verdad antes de que su progenitora quiera llevársela con ella.

A pesar de su edad, Gonca ha jugado muy bien sus cartas. A sus once años la pequeña sabe perfectamente qué tiene que hacer y cuándo para proteger su nueva vida y no volver a la humilde casa en la que vivía con su verdadera familia. ¿Qué pasará cuando toda la verdad salga a la luz? Si quieres descubrir qué ocurre entre los protagonistas de 'Luz de esperanza', no puedes faltar a tu cita diaria con ellos. De lunes a jueves y los sábados por la noche, en Divinity.