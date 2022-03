Capítulo 114 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

El hijo de Halil ya no puede más. Después de todo lo ocurrido, el joven lamenta no haber creído a Ömer. "Fui impulsivo y la ira me cegó y me impidió entenderte. Creí todo lo que me dijo mi padre y quería proteger a Ipek de ti. ¡Qué estúpido fui!", le dice al empresario, al que anuncia que está dispuesto a todo para poder recuperar al amor de su vida. "Haré lo que sea para no perder a Peri. No elegí tener el padre que tengo", le dice.