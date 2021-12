Capítulo 12 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

A pesar del rechazo de Ipek, que no tiene intención de contraer matrimonio, Mahmut no va a renunciar a su amor tan fácilmente. Después de exigir a Halil la devolución del dinero que le entregó para recomprar la mansión a Ömer , se presentará en el despacho de Ömer para amenazarle y chantajearle.

A pesar de todas las advertencias de Neslihan a Selma como a la propia niña, la relación entre Bahar y su verdadera madre sigue estrechándose. La pequeña ha encontrado en ella a su mayor apoyo desde que su padre entró en prisión. El cariño es recíproco. Por algún motivo que no es capaz de comprender, desde el primer día Ipek ha sentido una conexión muy especial con esa niña que, casualmente, tiene la misma edad que tendría su hija fallecida en este momento. ¿Descubrirá algo que le haga sospechar el verdadero vínculo que tiene con la niña?

Once años después de que sus vidas se convirtieran en un auténtico infierno por una trampa de Halil y Neslihan, Ipek y Ömer se han reencontrado. Y no será fácil. Ella guarda un gran secreto. Jamás ha podido revelar que se separó de su marido para garantizar su libertad. Por su parte, él ha regresado a Turquía con la intención de saldar deudas. Ömer tiene sed de venganza contra todos aquellos que le arrebataron su felicidad, incluida su exmujer. ¿Qué pasará cuando descubra que ella solo actuó por amor y que nunca ha dejado de amarle? Si quieres saber qué ocurrirá con los protagonistas de 'Luz de esperanza', no puedes faltar a tu cita diaria con ellos. De lunes a viernes a las 22:00 horas, en Divinity.