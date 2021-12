Capítulo 19 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

Ahora que Ipek y Ömer han empezado a trabajar juntos, l a ex pareja poco a poco comienza a acercarse. Sus sentimientos son evidente y ninguno de los dos puede ocultar su verdadero amor.

Por otro lado, Bahar seguirá buscando en Ipek el cariño de una madre, pero Neslihan no permitirá que haya ningún acercamiento entre madre e hija. ¿Lo logrará?

Once años después de que sus vidas se vieran sacudidas por la tragedia, Ipek y Ömer se han reencontrado. Aunque las cosas no empezaron con buen pie, parece que poco a poco la pareja va recuperando el tiempo perdido. ¿Habrá una segunda oportunidad para ellos? Si quieres descubrirlo, no te puedes perder los próximos capítulos de 'Luz de esperanza'. De lunes a viernes a las 21:30 horas, en Divinity.