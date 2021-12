Capítulo 1 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

Y es que hace once años la tragedia se cebó con ellos. A la pérdida de su hija tuvieron que sumar las acusaciones de ladrón contra Ömer. Unas acusaciones falsas pero que les obligaron a tomar caminos opuestos. "Que Ipek me crea un ladrón me duele más que los años de cárcel. Nunca me creyó", dice el padre de la pequeña, que planea su venganza contra los que un día le destrozaron la vida y le arrebataron todo. ¿Cómo reaccionará cuando se reencuentre con la mujer de su vida? ¿Qué hará Ipek?