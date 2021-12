Capítulo 2 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

Sin embargo, la jugada no le saldrá como él espera. Neslihan está convencida de que todo es fruto de una chantaje y que la verdadera hija de Ipek y Ömer, está muerta. Eso fue lo que ella le ordenó a Kadir cuando le entregó a la pequeña y es imposible que no realizara su encargo. Sin embargo, no tardará en descubrir que las cosas no ocurrieron tal y como ella pensaba. Bahar está viva. Al ver a la pequeña, a la villana de esta historia no le queda más remedio que aceptar el chantaje de Kadir y ofrecerle el dinero que le ha pedido para pagar sus deudas. ¿Servirá esto para acabar con sus problemas?