Capítulo 31 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

Por su parte, Süheyla tendrá un encuentro con Ömer y le trasladará sus intenciones de llevarse a Ipek de allí para que no vuelvan a trabajar juntos nunca más.

Viendo la estrecha relación que han establecido Ömer e Ipek, Süheyla toma cartas en el asunto. Enamorada del empresario no está dispuesta a permitir que la historia vaya a más y decide que la florista no trabaje más con él. ¿Qué harán los protagonistas de 'Luz de esperanza'? Si quieres descubrir qué ocurre entre ellos, no puedes faltar a tu cita diaria. De lunes a viernes a las 21:30 horas, en Divinity.