Capítulo 3 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

Después de once años sin verse y cuando Ipek está a punto de contraer matrimonio con otro hombre, llega el esperado encuentro de la protagonista de 'Luz de esperanza' con su exmarido. Ömer aparece en la tumba de su hija y roto de dolor por todo lo ocurrido en los últimos años, descargará su ira y rabia con la que era el gran amor de su vida. "No me importa que tengas otro anillo en el dedo. Puedes vivir con quien te plazca. Te enterré en lo más hondo. Para mí estás en una tumba, igual que tu hija. En una tumba vacía y sin nombre".