Capítulo 40 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

La guerra todavía no ha terminado. Ömer y Halil se verán las caras una vez más y el empresario amenazará al primo de Ipek con quitarle todo y le hará una promesa: meterle en la cárcel para siempre.

Halil no está dispuesto a dar su brazo a torcer. Su inquina contra Ömer sigue ahí y le empuja, una y otra vez, a acabar con él. Sin embargo, once años después de arrebatarle todo lo que tenía, la historia podría ser bien distinta. ¿Qué pasará ahora que Ömer es un rico empresario? ¿Podrá destruir a Halil y recuperar todo lo que le quitaron? ¿Tendrá una nueva oportunidad con Ipek?