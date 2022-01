Capítulo 52 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

Después de que la pequeña Bahar perdiera a su padre y su madre la echara de casa, la familia de Ipek ha aceptado que la niña se quede en la mansión. Sin embargo, no será tan fácil. Los servicios sociales se presentarán en la casa familiar para llevársela y ponerla bajo custodia del estado.

Bahar, que no duda en proteger a la pequeña cuando llegan las autoridades y que se pregunta quién es ha sido el que ha dado el aviso, no tardará en sospechar de Neslihan. Molesta y dispuesta a hacer lo que haga falta por la niña, no se quedará de brazos cruzados. ¿Qué consecuencias tendrá el plan de Neslihan para deshacerse de la niña?