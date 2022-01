Capítulo 53 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

Tras los difíciles momentos vividos en la mansión cuando los servicios sociales intentaron llevarse a Bahar, ahora la paz vuelve a reinar en la casa. Gracias a Mahmut, Ipek y Bahar ahora pueden volver a estar juntas. Pero el amigo de Halil no ha ayudado a su prima por casualidad. Todo es fruto de un plan para acercarse de nuevo a Ipek. Ajena a la estrategia que está siguiendo el amigo de su primo, la joven empieza a plantearse una nueva vida. Ipek está dispuesta a adoptar a la pequeña antes de que Selma pueda volver a hacerle daño.

Después de once años viviendo un auténtico infierno, las vidas de Ipek y Ömer tienen una nueva oportunidad para ser felices y reconstruir su familia. El regreso del empresario a la ciudad y la aparición de Bahar, una niña de la que ambos desconocen su verdadera identidad (es su hija biológica) han cambiado sus vidas. Sin embargo, Neslihan y Halil no están dispuestos a ponérselo fácil.