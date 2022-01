Capítulo 59 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

Ha llegado el día. Ipek está a punto de contraer matrimonio con Mahmut para sí darle un hogar a Bahar. Ömer podría perderla para siempre y cuando su ex está a punto de darle el 'sí, quiero' a Mahmut, el empresario enviará un mensaje a la madre de su hija en el que le explicaría todo lo ocurrido. Sin embargo, podría llegar demasiado tarde. ¿Conseguirá Ömer parar la boda para que Ipek no se case finalmente con su enemigo?

Once años después de que la ambición de Halil y Neslihan arruinara su vida, Ömer e Ipek se han reencontrado. El empresario ha regresado para cobrase venganza de todos, incluso de su ex, que cree que le abandonó en el peor momento (no sabe que tuvo que divorciarse para garantizar su libertad). Sin embargo, el amor por ella no ha desaparecido y tras el reencuentro, viejos sentimientos que creía enterrados vuelven a aflorar. ¿Qué pasará entre ellos? ¿Descubrirán que fueron víctimas de un maquiavélico plan? Si quieres descubrir qué ocurre entre los protagonistas de 'Luz de esperanza' no puedes faltar a tu cita. De lunes a viernes a las 21:45 horas en Divinity.