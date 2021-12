Capítulo 5 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

Tras las amenazas de su marido a Neslihan , Selma y sus dos hijas ya están instaladas en la mansión. De momento el secreto de la mujer de Halil está a salvo pero, la presencia de la niña en la casa podría hacer saltar todo por los aires. La conexión entre Ipek y la pequeña es evidente y no tardarán en estrechar su relación. Ipek se convierte en la confidente de la niña, que, sin saberlo, podría hacer reflexionar a su madre sobre el secreto que lleva tanto tiempo guardando. "¿Le contarías la verdad a alguien a quien quieres o guardarías el secreto?"

Tras la conversación con la pequeña, Ipek llamará a Ömer para reencontrase con él y darle explicaciones sobre todo lo que ocurrió. ¿Se atreverá a decirle que hizo lo que hizo solo por amor? ¿Confesará que sigue enamorada? Desafortunadamente, el encuentro no sale como ella espera. Ömer se muestra frío con ella , que intenta por todos los medios que la escuche. "Hay cosas que tengo que contarte sobre lo que pasó hace años. Tienes que escucharme. Cuando supe que la policía te había detenido... Te enfrentabas a cuarenta años", le dice a su exmarido, que se niega a escucharla. "Te creí una vez y ya sabemos cuál es el resultado".

Pero sufrir el desprecio del hombre de su vida no es el único castigo que sufre Ipek. La situación no tardará en complicarse para ella. Al enterarse de su acercamiento con Ömer, el primo de Ipek la echará de su casa.

Tras once años sin noticias de Ömer, la vida de Ipek ha sufrido una importante sacudida. Su exmarido ha regresado a su vida y lo ha hecho con sede venganza. Ha llegado el momento de los que le arrebataron la felicidad y todo lo que tenía paguen por ellos. Eso incluye a Ipek, que tendrá que encontrar la forma de sincerarse con su ex sobre lo que ocurrió hace más de dos décadas. Si quieres saber qué ocurre entre los protagonistas de 'Luz de esperanza' no puedes perderte los próximos capítulos de estreno. De lunes a viernes a las 22:00 horas, en Divinity.