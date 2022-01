Capítulo 65 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

Por otro lado, Mahmut , cansado del continuo rechazo de su mujer, tendrá una conversación con Ipek en la que le reclamará sus derechos como esposo. Sin embargo, pese a haber aceptado contraer matrimonio con él para conseguir la adopción de Bahar, Ipek no estará dispuesta a forzar algo que no sale de corazón.

Después de once años de la tragedia que les separó y que les arrebató a su hija, las vidas de Ipek y Ömer han vuelto a cruzarse. Sin embargo, las cosas no han salido como cabría esperar. La ambición de Halil y Neslihan, la obsesión de Süheyla con Ömer y el deseo de Mahmut de contraer matrimonio con Ipek ha complicado todo aún más entre la pareja. ¿Podrán escapar de todo lo que les rodea y ser felices? ¿Descubrirán la verdad que oculta la pequeña Bahar? Si quieres descubrir qué les depara el futuro a los protagonistas de 'Luz de esperanza', no puedes faltar a tu cita diaria con ellos. De lunes a viernes a las 21:45 horas, en Divinity.