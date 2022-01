Capítulo 69 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

Después de comprobar que en la tumba de Melek no hay ningún cuerpo, Ipek reunirá a su familia para pedirles ayuda en la búsqueda de su hija. Halil y su mujer, los únicos responsables de su desaparición cuando nació, intentarán convencerla de que todo se trata de una broma de mal gusto y que su hija en realidad no puede estar viva.

Sin embargo, no lograrán convencerla. Tras ver que bajo la tumba no estaba el cuerpo de su pequeña, Ipek no parará hasta dar con ella. ¿Qué harán Neslihan y Halil? ¿Corre peligro la vida de Bahar?