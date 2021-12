Capítulo 6 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

Horas después del incidente de Ipek, Ömer recibe la noticia de que su exmujer ha tenido que ser ingresada de urgencia tras sentirse mal. A pesar del odio que asegura sentir hacia ella por lo ocurrido once años atrás, el empresario no será capaz ignorar sus sentimientos. Preocupado, corre al hospital en el que está para acompañarla y asegurarse de que todo está bien y de que su vida no corre peligro. Sin embargo, al llegar allí, recibe una devastadora noticia que le dejará roto de dolor. ¿Qué ha ocurrido?