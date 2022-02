Capítulo 71 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

Por su parte, tras descubrir que en la tumba en la que creía que estaba enterrada su hija está vacía, Ipek se enfrentará a Halil para intentar encontrar a su hija. La joven está desesperada y sabe que su primo y Neslihan ocultan algo. Decidida a dar con el paradero de su hija, no parará hasta averiguar de qué se trata.

Ya no hay marcha atrás. Ipek ya sabe que su hija está viva y Neslihan y Halil se sienten cada vez más acorralados. Con su prima tras la pista de lo ocurrido hace once años y sospechando de ellos, la pareja se encuentra en una situación totalmente desesperada. ¿Qué harán? ¿Cometerán algún error? ¿Corre la vida de Bahar peligro? Si quieres descubrir qué ocurre, no puedes faltar a tu cita con 'Luz de esperanza'. De lunes a viernes, en Divinity.