Capítulo 7 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

El destino es caprichoso y ha querido unir a Bahar y a Ipek. Después de once años, y sin que ellas sean conscientes de la realidad, madre e hija se han reencontrado. La pequeña ha encontrado en Ipek el consuelo que necesita tras el encarcelamiento de su padre y que no encuentra en su madre, que sigue tratándola con desprecio. Ahora que ambas han salido del hospital y deben volver a casa, la niña no quiere despegarse de la que, sin saberlo, es su verdadera madre. El secreto de Neslihan corre peligro. La relación entre ambas se ha estrechado desde que la pequeña se instaló en la mansión y en cualquier momento la verdad saldrá a la luz. ¿Podrá la mujer de Halil mantener alejada a la niña?